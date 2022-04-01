بعد اعلان قيس سعيّد حلّ البرلمان: الخارجيّة الأمريكيّة تعلن عن موقفها الرسمي

أعرب نيد برايس المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن انشغال بلاده بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يُتداول حول قيام السلطات بدراسة اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.

وجاء في نصّ البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أنّه تمّ إبلاغ المسؤولين التونسيين بضرورة أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي الشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني.

وشدّد متحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.