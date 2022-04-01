الاستشارة الوطنية: أكثر من 86% يدعمون النظام الرئاسي.. وهذه مواقف التونسيّين بخصوص الشأن السياسي

قدّم وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي خلال لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية.

وأوضح أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم كانت الإجابات كالتالي:

70.4% دولة القانون

31.2% عمل حرية كرامة وطنية

29.5% ديمقراطية أمن وسيادة

28.3% تنمية شاملة وتضامن

22.1% جهد كفاءة وإبداع

وحول النظام السياسي المفضل

%86.4 مع نظام رئاسي

%8 مع نظام مختلط

%3.1 نظام برلماني

%2.5 خيروا عدم الاجابة

وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار

70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الافراد

21.8% نظام الاقتراع على القائمات

7.6% لا إجابة

وحول سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الاغلبية قبل اتنتهاء الفترة النيابية

92.9% موافق

4.7% غير موافق

3.2% لا اجابة