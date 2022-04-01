بن عروس: الاثنين المقبل تحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي



قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تأجيل جلسة قضية غرق الشاب عمر العبيدي إلى موعد لاحق، وذلك بعد الاستماع للدفوعات القانونية سواء لهيئة الدفاع أو لمحاميي المتهمين فيها، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الأمنيين المتهمين في القضية والذين طلبوا من المحكمة التأخير.

ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين، اليوم الجمعة (وات)، فان هيئة المحكمة لم تحدد بعد موعدا جديدا للمحاكمة، ومن المنتظر ان تعلن عن هذا الموعد الجديد الاثنين المقبل.

وشهدت جلسة يوم أمس الخميس حضور 14 أمنيا متهما، و ذلك لأول مرة منذ انطلاق أطوار المحاكمة التي تعود أطوار أول جلسة فيها إلى 13 جانفي المنقضي.

وتعود ملابسات القضية الى تاريخ 31 مارس من السنة المنقضية بعد غرق عمر العبيدي محب النادي الافريقي في وادي مليان المحاذي للملعب الاولمبي برادس بعد نهاية مباراة النادي الافريقي واولمبيك مدنين والتي اعقبتها اعمال عنف ومناوشات بين انصار الفريقين.

ويواجه الامنيون المتهمون في القضية تهمة “القتل غير العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر”