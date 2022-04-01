رابطة ابطال افريقيا : الترجي التونسي يسعى لانهاء دور المجموعات متصدرا

يسعى الترجي الرياضي التونسي، الى تحقيق الفوز وانهاء دور المجموعات متصدرا عندما يستضيف غدا السبت (س 22) ، بملعب حمادي العقربي برادس، فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة لمسابقة رابطة ابطال افريقيا في حوار دربي بين المتاهلين عن المجموعة لربع النهائي.

وتبدو مهمة الترجي صعبة ، غدا، امام شباب بلوزداد الذي يراهن بدوره على انهاء دور المجموعات متصدرا . ويتقاسم الفريقان المركز الاول ب11 نقطة.

وقد عمل الاطار الفني للترجي الرياضي على استغلال فترة الراحة التي خضعت لها اندية الرابطة المحترفة الاولى بسبب توقف البطولة لفسح المجال لمشاركة المنتخب التونسي في الدور الفاصل للتاهل لمونديال 2022 من اجل مزيد اعداد الفريق لبقية مشوار رابطة الابطال كما ساعد ذلك اللاعبين على استرجاع القوى بعد ماراطون مقابلات محليا وقاريا.

واستعاد الفريق لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم في الايام الاخيرة في مقابلات رسمية او ودية مع المنتخبات الوطنية على غرار الدوليين االتونسيين محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي والجزائري عبر القادر بدران والايفواري فوسيني كوليبالي

واصبح الفريق يضم رصيدا بشريا ثريا تعزز خلال فترة الانتقالات بانتداب كل هاني عمامو ومحمد علي بن حمودة والمغربي صابر بوغرين والنيجيري كينغسلاي ايدوه ما جعل الفوز بمكان في التشكيلة ليس بالهين بل ان بعض اللاعبين الذين كانوا من الاساسيين وجدوا انفسهم على مقعد الاحتياط مما رفع درجة التنافس ليظهر الفريق في الفترة الاخيرة في ثوب الفريق الذي يؤدي بشكل ناجع هجوما حيث تمكن من هزم فريق غالكسي البوتسواني منذ 12 يوما في الجولة قبل الاخيرة من دور المجموعات بثلاثية من اقدام كل من كينغسلاي ايدو (2) وتيوالا (1)

واولى الاطار الفني خلال الحصص التدريبية الاخيرة عناية فائقة لاعداد الفريق لكسب رهان مقابلته مع شباب بلوزداد والخروج بفوز مقنع من شانه ان يؤكد مدى قدرة الفريق على لعب الادوار الاولى في المسابقة القارية التي تبقى احد الاهداف الاساسية لبطل تونس في الموسم الماضي.

ويتطلع الترجي الرياضي بقيادة لاعبه الدولي السابق ومدربه الحالي راضي الجعايدي الى مواصلة مشوار التصفيات للفوز باللقب الخامس لهذه المسابقة، بعد تتويجات (1994 و2011 و2018 و2019) والتربع من جديد على عرش كرة القدم الافريقية .

ومن جهته ياتي شباب بلوزداد بطل الجزائر الى تونس باحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية منتشيا بسلسة انتصاراته في الفترة الاخيرة محليا وقاريا حيث فاز محليا على التوالي على فريق حسين داي 5/3 وعلى مولدية الجزائر 1/صفر ويحتل المركز الاول في بطولة الجزائر متقدما ب7 نقاط عن مولودية الجزائر وتنقصه مقابلتين .اما على الصعيد القاري فكان قد فاز على النجم الساحلي في الجزائرفي اطار الجولة 5 قبل الاخيرة بنتيجة 2-صفر. ولم يعرف الهزيمة في دور المجموعات. ويعول كثيرا على مهاجمه كريم العريبي صاحب “هاتريك “في مباراته الاخيرة امام حسين داي .

وتدور اليوم الجمعة بملعب رادس (س14) مباراة لحساب نفس الجولة بين النجم الساحلي وغالكسي البوتسواني .

-الترتيب اثر الجولة الخامسة

نقاط لعب

– الترجي التونسي 11 5

شباب بلوزداد الجزائري 11 5

3-النجم الساحلي 3 5

4-غالكسي البوتسواني 51