التوقيت الجديد لسفرات خطوط الحافلات و المترو خلال شهر رمضان

مواكبة لتنقّــلات حرفائها خلال شهر رمضان وانسجاما مع خصوصيات هذا الشهر الكريم، تولّـت شركة “نقل تونس” برمجة سفرات خطوطها بصفة تتلاءم مع الأوقات الإدارية وأوقات المؤسّـسات المدرسية والجامعية. وذلك على النحو الآتي :

بالنسبة لشبكة الحافلات :

– الساعة 17 و30 دقيقة : موعد آخر سفرة قبل الإفطار بالنسبة للخطوط الطويلة في اتجاه الضواحي

– الساعة 17 و45 دقيقة : موعد آخر سفرة قبل الإفطار بالنسبة لبقية الخطوط في اتجاه الضواحي

– الساعة 19 و15 دقيقة : موعد أوّل سفرة بعد الإفطار في اتجاه الضواحي أو وسط العاصمة

– الساعة 21 و30 دقيقة : موعد آخر سفرة بعد الإفطار في اتجاه الضواحي أو وسط العاصمة

بالنسبة للشبكة الحديدية :

1/ خطوط المترو :

– الساعة 17 و55 دقيقة : موعد آخر سفرة قبل الإفطار في اتجاه الضواحي

– الساعة 19 و45 دقيقة : موعد أوّل سفرة بعد الإفطار في اتجاه الضواحي أو وسط العاصمة

– الساعة 22 و30 دقيقة : موعد آخر سفرة بعد الإفطار في اتجاه الضواحي

– الساعة 23 و15 دقيقة : موعد آخر سفرة بعد الإفطار في اتجاه وسط العاصمة

2/ الخط ت.ح.م :

– الساعة 18 : موعد آخر سفرة قبل الإفطار في اتجاه المرسى أو تونس البحرية

– الساعة 19 و45 دقيقة : موعد أوّل سفرة بعد الإفطار في اتجاه المرسى أو تونس البحرية

– الساعة 23 و30 دقيقة : موعد آخر سفرة بعد الإفطار في اتجاه المرسى

– الساعة منتصف الليل و5 دقائق : موعد آخر سفرة بعد الإفطار في اتجاه تونس البحرية

وسيتمّ تدعيم العرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان من حيث عدد السفرات ومن حيث توقيتها وذلك مواكبة لتطوّر طلبات التنقّــل تماشيا مع الأنشطة الثقافية وأيضا الحركة التجارية التي تشهدها الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر.