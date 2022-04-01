قيس سعيّد يستقبل نور الدين الطبوبي.. وهذه أبرز أسس الحوار الوطني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبيّن رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أنّ الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، وأشار إلى أنّ اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل، وفق تصريحه.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأنّ المرافق العمومية، وفق قوله، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها.