رسميا: يوم السبت 2 أفريل هو أول أيام شهر رمضان المعظم

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 2 أفريل 2022، هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأفاد مفتي الجمهورية، في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، بأنه لم تثبت رؤية الهلال بصريا بغروب شمس اليوم الجمعة، رغم التقرير الفلكي الذي يؤكد ولادته، “لكن، وحرصا على توحيد المواسم الإسلامية وإبراز وحدة الشعائر والمشاعر، تم الإعلان عن يوم غد السبت الأول من رمضان، لثبوت رؤيته بعدد من البلدان، وهو ما يجيزه مبدأ الشرعية”.

وأكد أن شهر رمضان هو شهر العبادة والعمل والتقوى والقناعة، مبينا أن مظاهر اللهفة ليست من مظاهر العبادات ولا من السلوك السوي.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أكد أن عملية رصد هلال شهر رمضان ستجري في تونس بعد غروب شمس اليوم الجمعة، وأن الهلال سيمكث في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية حوالي 20 دقيقة.

ولاحظ المعهد، في تقرير له حول رؤية هلال شهر رمضان 2022، الذي يحدد حلوله مفتي الجمهورية، أنه يمكن رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة، وذلك في عدة مناطق من العالم تتشارك في جزء من الليل مع مدينتي تونس ومكة المكرمة، مضيفا أانه عند غروب الشمس يكون الهلال في أقصى ارتفاع له فوق منطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين بـ 3.43 درجة، في حين يكون البعد الزاوي بالدرجة القوسية بين مركزه ومركز الشمس بحوالي 6.39 درجة.

وخلص المعهد، إلى أن الاقتران يحدث قبل غروب شمس يوم الجمعة في كل الدول الإسلامية، أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال، فإنه لا توجد إمكانية للرؤية في كل العالم الإسلامي.