سوسة : ضبط أكبر منظم لعمليات الهجرة غير القانونية بجهة القيروان

تمكنت مساء اليوم الجمعة وحدات أمنية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، معززة بوحدات مماثلة من القيروان، من ضبط شخص أصيل منطقة المنشية بالقيروان، يعتبر من أكبر منظمي عمليات الهجرة غير القانونية بالقيروان، وصادر في شأنه 26 منشور تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة، وفق ما أكده الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش.

وبين بلحوش في تصريح ل”وات”، أن المظنون فيه ملاحق بالخصوص من أجل تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي، ومحكوم عليه بأربع سنوات سجنا، مع النفاذ العاجل، مضيفا أنه تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، مع إيداعه بالسجن.