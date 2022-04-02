مونديال 2022- قرعة – المدرب الفرنسي ديدييه دي شان ” المنتخب التونسي فريق قوي ووصوله إلى النهائيات خير دليل على ذلك”

قال ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ، أن المنتخب التونسي، فريق قوي وأن وصوله إلى النهائيات خير دليل على ذلك.

وقال ديشامب في تصريح صحفي إن المنتخب التونسي من بين الفرق التي لم يسبق لفريقه أن واجهها على المستوى الرسمي، وذلك رغم تواجد العديد من اللاعبين التونسيين في البطولة الفرنسية.

وأضاف أنه يكن الكثير من الاحترام للفريق التونسي، وأنه يعلم جيدا إمكانيات لاعبيه، مشيرا إلى أن فريقه سيستعد بشكل جدي لتلك المواجهة.

يذكر أن المجموعة الرابعة في المونديال تضم منتخبات فرنسا وتونس والدنمارك إلى جانب المنتخب الصاعد من الملحق العالمي، وهو أحد ثلاثة منتخبات هي أستراليا أو الإمارات أو بيرو.