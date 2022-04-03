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ديوان التونسيين بالخارج يعلن على إعادة العمل بالمنصة “تونس تصغي لمواطنيها بالخارج”

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ديوان التونسيين بالخارج يعلن على إعادة العمل بالمنصة “تونس تصغي لمواطنيها بالخارج”

2022/04/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلن ديوان التونسيين بالخارج على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن إعادة العمل بالاستشارة الاولى الخاصة “تونس تصغي الى مواطنيها بالخارج.

وكان الديوان قد اطلق، خلال شهر ديسمبر 2021 منصة ترمي الى الاحاطة بمشاغل الجالية التونسية المقيمة بالمهجر.

ويمكن الولوج الى هذه المنصة عبر العنوان: https://www.oteliens.tn/OTE

وقد تم تصميم المنصة ب 5 لغات تشمل الأنقليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والعربية,

وتتلقى هذه التطبيقة الذكية، المعطيات الممكن تعميرها من طرف المستخدم والتي وتتضمن، المعطيات الشخصية من ذلك النشاط المهني للتونسيين بالخارج وكذلك توزعهم على المراكز القنصلية.

ويندرج تركيز هذه التطبيقة في اطار تنظيم الديوان لاستشارة حول تقييم التونسيين بالمهجر لنوعية الخدمات المسداة اليهم من قبل الديوان.

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