اهم ما جاء من أخبار في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأحد

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الأحد ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها مداخلة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية حول التجاوزات المسجلة خلال أول يوم من شهر رمضان واختيار 3 مشاريع أفلام سينمائية تونسية في مهرجان مالمو للسينما العربية اضافة الى أن بريطانيا تأوي لاجئين أوكرانيين في فنادق ومتحور أوميكرون يتفشى في الصين .

وقد أورد موقع اذاعة “ديوان أف أم ” تصريحا لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية الذي أكد فيه على الحركية في الأسواق خلال اليوم الأول من رمضان ،مشيرا الى أن كل المنتوجات متوفرة .

واضاف المتحدث في برنامج ” تلمت الأحباب ، أنه تم رصد بعض التجاوزات خلال اليوم الأول من شهر رمضان تتمثل أساسا في الترفيع في أسعار بعض المواد والمنتوجات حسب قوله .

كما أوضح ، أنه ستتم متابعة هذه التجاوزات من قبل أجهزة الرقابة ، مبينا أنه تم تسجيل نقص في مادة الأرز ومادتي الفارينة والسميد ببعض الولايات .

وأفاد موقع اذاعة “جوهرة أف أم ” بأنه تم اختيار 3 مشاريع أفلام سينمائية تونسية للتنافس قصد الحصول على الدعم ضمن النسخة الثامنة لأيام مالمو لصناعة السينما التي تقام سنويا بالتوازي مع مهرجان مالمو للسينما العربية الذي تحتضنه مدينة مالمو بالسويد من 4 الى 9 ماي القادم .

وضمن فئة تطوير الأفلام القصيرة تم اختيار الفيلم التونسي “على الحافة” للمخرجة سحر العشي وهو من انتاج التونسية ابتسام العبيدي والسويدي فهد جبلي وضمن فئة المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الانتاج يشارك الفيلم الوثائقي الطويل “لون الفسفاط ” للمخرج والمنتج رضا التليلي ،وأيضا الفيلم الروائي “لازون” اخراج الأسعد الدخيلي وانتاج بلال الثمني .

ونشر موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” نقلا عن صحيفة “اندبندت عربية ” أن بريطانيا قامت بايواء أوكرانيين في فنادق خاصة لطالبي اللجوء وذلك بعد فرارهم من الحرب في بلادهم

وفي ما يتعلق ببعض الحالات ،انتهى الأمر بوضع أصحابها في فنادق اللجوء ،الأمر الذي أثار قلقت من أن يخضعهم هذا التدبير لنظام “لا يفي بالغرض “بحيث يواجهون تأخيرات طويلة مرتبطة باتخاذ قرار في شأنهم ما يتسبب في نشوء نهج تمييزي ازاء الأشخاص الذين يصلون الى بريطانيا من دون تأشيرات .

ونقل نفس الموقع عن موقع “روسيا اليوم ” ،أن حاكم دبي الشيخ محمد راشد بن آل مكتوم أعلن اطلاق حملة “المليار وجبة ” والتي تعد الأكبر للاطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم .

وجاء في موقع “راديو ماد ” أن مصر تشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان ارتفاعا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الصوم نهارا ،ما يتطلب تخفيف الملابس بحذر ،لا سيما وأن مصر قد دخلت في فصل الربيع الذي تتقلب فيه درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض .

وأشار موقع اذاعة” جوهرة أف أم” الى أن الصين سجلت 13146 اصابة بكورونا وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين ،في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة .

وأصبحت مدينة شانغهاي العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة وقد فرض حجر منذ السبت على نحو 25مليون شخصا فيها