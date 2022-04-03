عاجل: نشرة تحذيرية للرصد الجوي..

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان نشاط الرياح هذه الليلة يتطلب اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة مبينا ان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

وأضاف المعهد، في بلاغ اصدره مساء الاحد ، ان الاجواء تكون مغيمة جزئيا باغلب مناطق البلاد هذه الليلة علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب.

ويميل الطقس إلى البرودة وتتراوح الحرارة ليلا بين 8 و12 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات كما تصل إلى 24 بالبرمة وبرج الخضراء.

ويكون الطقس ، صباح غد الاثنين، مغيما جزئيا على اغلب الجهات في حين تتراوح الحرارة بين 10 درجات بالقصرين و 29 درجة ببرج الخضراء وتشهد ولايات قابس وقفصة وتوزر وقبلي هبوب رياح رملية.