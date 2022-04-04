خلال اليومين الأولين من رمضان: تسجيل 1004 مخالفة اقتصادية..

رفعت المصالح الرقابية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال اليومين الأولين من شهر رمضان 1004 مخالفة اقتصادية بعد القيام بـ6020 زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل.

وقد توزعت هذه المخالفات بصفة أساسية على قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والمواد المدعمة.

أما من حيث الممارسات فقد تعلقت 54% من هذه المخالفات المسجلة بالممارسات الاحتكارية وعدم احترام الأسعار، و44% بالاخلال بشفافية المعاملات و2% بالتلاعب بالدعم.

كما تم حجز الكميات التالية:

– 3073 لتر من الزيت النباتي المدعم

– 119 قنطار من الفرينة المدعمة والسميد

– 4400 كغ بطاطا

– 1700 كغ من مادة الفلفل

– 598 كغ من مادة الطماطم

– 142 كغ من الأرز

– 337 كغ سكر مدعم

– 30 طن اسمنت و5130 قطعة آجر

وقد تم تسخير 311 فريق مراقبة منها 173 فريق مراقبة مشتركة ومعاضدة أمنية في مختلف الولايات خاصة بمشاركة مصالح الشرطة والحرس البلدي والأمن.

أما في ما يتعلق بالتزويد فقد شهد اليوم الأول اشكاليات في مادة الفلفل وبدرجة أقل البطاطا الجديدة والطماطم على مستوى أسواق الجملة مقابل توفرها بأسواق التفصيل.

وعلى مستوى الأسعار المحددة فقد تم تسجيل تجاوزات في البطاطا والطماطم والفلفل في المقابل لوحظ احترام في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي في أغلب الولايات.

كما لوحظ خلال اليوم الأول اكتظاظا أمام المخابز على مادة الخبز وشهدت هذه الظاهرة تراجعا خلال اليوم الثاني.

من جهة أخرى، وردت على قاعة العمليات المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات 73 شكوى تعلقت بالترفيع في الأسعار والإمتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار.