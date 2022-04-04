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تشابه السيناريوهات الاقتصاديّة بين تونس ولبنان: وزير الاقتصاد والتخطيط يوضّح

2022/04/04 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، اليوم بشأن خبر اعلان دولة لبنان إفلاسها، مؤكدا أنّه لا وجه للمقارنة بين تونس ولبنان.

وأضاف سعيّد ” لإذاعة ديوان أف أم” أنّ تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على السيولة الكافية و لم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية.

كما أشار سعيّد الى أنّ البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار وذلك في تصريحه اليوم على هامش ندوة انتظمت بمقر الوزارة لتقديم مخرجات دراسة من إعداد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تأثير جائحة كوفيد وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التونسي.

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