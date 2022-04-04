منوبة: رفع 64 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، خلال اليومين الاولين من شهر رمضان، 64 مخالفة اقتصادية إثر 394 عملية مراقبة، شملت المحلات التجارية، والأسواق اليومية والأسبوعية بمختلف معتمديات الولاية، حسب معطيات الادارة الجهوية للتجارة.

وتعلّقت المخالفات المسجلة، بالترفيع في الأسعار، والفوترة، وعدم اشهار الأسعار، والإمتناع عن البيع، وغياب الجودة، وعدم مسك سندات نقل، والبيع بالجملة دون تسليم فواتير، ومسك واستعمال الات وزن غير قانونية.

وأسفر العمل الرقابي الذي أمّنته 8 فرق مراقبة، فضلا عن الحملات المشتركة مع الصحة والفلاحة ووحدات الامن والحرس والشرطة البلدية، عن حجز 103 كلغ من الاجبان، و30 كلغ من الفواكه الجافة، وكمية من الملونات الغذائية.

وفيما تشهد اغلب المعتمديات عدم توفر الزيت المدعم، ودقيقي الفارينة والسميد، ونقص في كميات السكر، وفق تشكيات المواطنين وعمل مختلف المكاتب المحلية لمنظمة الدفاع عن المستهلك، فقد اكدت مصالح التجارة توجيه 2891 لترا من مبيعات 3 تجار جملة من الزيت النباتي المدعم للمناطق الريفية والأحياء الشعبية لمعتمديات البطان، وطبربة وبرج العامري، والمرناقية.

واشارت الى تواصل عمل وحدتي تعليب الزيت المدعم بنسق عادي وقيامها السبت المنقضي ببيع 7680لترا بكامل ولاية منوبة، الى جانب التزوّد العادي بدقيقي السميد والفرينة، وتكثيف المراقبة في الغرض للتصدي لمخالفي التراتيب الذين يعمدون إلى الامتناع عن البيع او اخفاء البضائع، وتطبيق القانون عليهم.

من جانبها، لفتت نائبة رئيسة مكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، جليلة بالناصر العبيدي، في تصريح لـ”وات”، الى ان مشكل الطوابير امام المخابز يلاحظ بمدينة منوبة فقط وبشكل مبالغ فيه، على خلاف بقية المعتمديات، محمّلة المسؤولية الى اصحاب المخابز بتعمدهم بيع الخبز الرفيع، وتخفيض كميات الخبز العادي، واستغلال الصفوف لاخفاء بقية التجاوزات المتعلقة بالجودة ووزن الخبز وغيرها.

من جهتها، اكدت مصالح الادارة الجهوية للتجارة، في الغرض ، ان نشاط المخابز يسير بصفة عادية، مع تراجع ظاهرة الطوابير الطويلة الناجمة، وفق تفسيرها، عن خوف المواطنين من النقص الحاصل في دقيق الفرينة، داعية المواطنين الى عدم اللهفة والخوف، في ظل التزام مصالح المراقبة بالعمل على امتداد اليوم ، وتتبع كل مخالف للقانون.

هذا وخلصت مختلف المكاتب المحلية والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالجهة، خلال ياليومين الاولين من شهر رمضان، الى الارتفاع المشط في الاسعار ماعدا اسعار الخضر الورقية وذلك مقارنة بالاسبوع المنقضي، وخاصة بمنوبة المدينة، فضلا عن تعمد عدم اشهار الاسعار، والتضييق على المراقبين، وعرض منتوجات غير صالحة للمستهلك بإحدى المغازات، وفق تأكيد العبيدي .

يذكر ان والي منوبة محمد شيخ روحه كان قد ادى في اول ايام رمضان صحبة المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزياني، زيارة تفقد إلى السوق البلدي بمنوبة اطّلع خلالها على نسق التزود والتزويد بالمواد الاستهلاكية كالخضر والغلال، واللحوم الحمراء، والبيضاء، والبيض، والأسماك.