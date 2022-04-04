مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع أكثر من ألف مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين لشهر رمضان المعظم

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان (02 و03 أفريل 2022) ، 1004 مخالفة اقتصادية بعد القيام بـ 6020 زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل.

وقد توزعت هذه المخالفات بصفة أساسية وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الوزارة، على قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والمواد المدعمة.

أما من حيث الممارسات فقد تعلقت 54 بالمائة من هذه المخالفات المسجلة بالممارسات الاحتكارية وعدم احترام الأسعار، و 44 بالمائة بالاخلال بشفافية المعاملات ، و2 بالمائة بالتلاعب بالدعم.

وقد تم حجز الكميات التالية:

– 3073 لتر من الزيت النباتي المدعم

– 119 قنطار من الفرينة المدعمة والسميد

– 4400 كغ بطاطا

– 1700 كغ من مادة الفلفل

– 598 كغ من مادة الطماطم

– 142 كغ من الأرز

– 337 كغ سكر مدعم

– 30 طن اسمنت و5130 قطعة آجر

وقد جري للغرض ، تسخير 311 فريق مراقبة منها 173 فريق مراقبة مشتركة ومعاضدة أمنية في مختلف الولايات خاصة بمشاركة مصالح الشرطة والحرس البلدي والأمن.

أما فيما يتعلق بالتزويد فقد شهد اليوم الأول اشكاليات في مادة الفلفل وبدرجة أقل البطاطا الجديدة والطماطم على مستوى أسواق الجملة مقابل توفرها بأسواق التفصيل.

وفيما يخص مستوى الأسعار المحددة فقد تم تسجيل تجاوزات في البطاطا والطماطم والفلفل في المقابل لوحظ احترام في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي في أغلب الولايات.

كما لوحظ خلال اليوم الأول اكتظاظا أمام المخابز على مادة الخبز وشهدت هذه الظاهرة تراجعا خلال اليوم الثاني.

من جهة أخرى، وردت على قاعة العمليات المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات 73 شكوى تعلقت بالترفيع في الأسعار والإمتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار.

جدير بالتذكير أنه تم منذ انطلاق شهر رمضان المعظم تم تخصيص قاعة عمليات مركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة نشاط المراقبة الاقتصادية ومستويات التزويد والأسعار بمختلف الجهات وقد انطلقت مختلف الإدارات المركزية والجهوية للمراقبة في تنفيذ برنامج عمل خصوصي لتأمين حسن سير المعاملات خلال الشهر الكريم وذلك من خلال تكثيف المراقبة الميدانية بمختلف حلقات التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات وعمليات التلاعب بالأسعار والانحراف بمرجعياتها القانونية.

ووضعت الوزارة بالمناسبة ، على ذمة العموم أرقام قاعة العمليات المركزية:

الهاتف: 71.354.436 الفاكس: 71.242.637

فضلا عن الرقم الأخضر المجاني 80.100.191