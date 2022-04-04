قبلي: تهيئة فضائين من المنتج الى المستهلك والتحضير لإعادة احياء مدفع رمضان ببلدية قبلي

أكّد رئيس بلدية قبلي، أحمد يعقوب، صباح اليوم الاثنين، أنه ومع انطلاقة شهر رمضان، حرصت البلدية على تهيئة فضاء المستودع البلدي القديم على الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز، لاستغلاله كسوق من المنتج للمستهلك، يوفر يوميا للفلاحين مكانا لائقا لعرض منتوجانتهم، ويوفر لأهالي المنطقة حاجياتهم من الخضر والغلال.

وأضاف المصدر ذاته ، في تصريح لـ(وات)، أنه وفي إطار الحرص على توفير الاسواق البلدية المجهزة، فقد تم الفروغ من تهيئة القسط الثاني من سوق النصر وسط المدينة، والتي باتت جاهزة للاستغلال حاليا كسوق ثانية من المنتج الى المستهلك، اذ توفر حوالي 20 مكانا للانتصاب في ظروف لائقة وصحية، في انتظار اتمام تهيئة سوق “البياز”، لتكون بذلك مدينة قبلي متوفرة على سوقين بلديين متكاملين يساعدان في مزيد تنظيم مسالك التوزيع والتحكم في الاسعار والتصدي للانتصاب العشوائي وسط المدينة.

وأكد يعقوب، من جانب آخر، على ان البلدية بصدد اتمام كافة التراتيب القانونية لإحياء عادة مدفع رمضان، حيث يتم حاليا الاعداد لاقتناء الشماريخ لاعادة اطلاق هذا المدفع في القريب العاجل.