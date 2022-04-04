قبلي: اعوان مركز معتمدية الفوار يغادرون مقر عملهم واعوان مركز ولاية قبلي يمتنعون عن الالتحاق بمكاتبهم

غادر اطارات واعوان مركز معتمدية الفوار، صباح اليوم الاثنين مقرات عملهم جراء التحرك الاحتجاجي لعملة البستنة بالمنطقة، كما امتنع اطارات واعوان مركز ولاية قبلي مجددا عن الالتحاق بمقر عملهم وذلك على خلفية عدم توفر ظروف ملائمة للعمل، وفق الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان ولاية قبلي فتحي بن مسعود

وبين بن مسعود ل”وات” ان تواصل الاحتجاجات بمحيط الولاية دفعهم الى اتخاذ هذا القرار وذلك لتفادي اية اشكاليات قد يتعرضون لها اثناء دخولهم او خروجهم من مقر عملهم

من ناحيته، اكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة الهادي لحمر ل”وات” اصرارهم على مواصلة التحركات الاحتجاجية بمحيط مقرات السيادة وقبالة المنشات البترولية ما لم يتم الاسراع بصرف اجور شهر مارس المنقضي ل600 عامل خاصة مع حلول شهر رمضان وعدم قدرتهم على تلبية ابسط ضروريات الحياة اليومية، والتوصل الى حل جذري لمختلف اشكاليات شركة البستنة بالشكل الذي يضمن كتلة اجور العملة وتسوية الوضعية المالية للشركة حتى يتسنى لها الاستمرارية وتحقيق برنامجها الوظيفي

واوضح لحمر ان تخلي الرئيس المدير العام الحالي للشركة عن مهامه ورفضه امضاء الاذن بصرف اجور العملة سيزيد في تعقيد الامور والتصعيد في التحركات الاحتجاجية للعملة، داعيا الى الاسراع في تجاوز هذه الاشكالية التي يمكن حلها على مستوى جهوي عبر تكفل السلط الجهوية او احد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالامضاء على اذن صرف اجور العملة الى حين تسمية رئيس مدير عام جديد للشركة

يشار الى ان اطارات وعملة مركز ولاية قبلي قد امتنعوا يوم الجمعة الماضي عن الالتحاق بمقر عملهم جراء منعهم من مغادرة المقر اثر انتهاء حصص الدوام ليوم الخميس الذي سبقه، من قبل منتسبي شركة البستنة المحتجين بمحيط الولاية