وزير الاقتصاد: نحو الترفيع تدريجيا في أسعار المحروقات..

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، إن ”الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات بآلاف ملايين الدولارات خاصة في مستوى المحروقات مما يستدعي بشكل مستعجل البحث عن مصادر مختلفة أو الترفيع تدريجيا في أسعار المحروقات حتى تتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التأثيرات”.

وأضاف سمير سعيد، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الدولة التونسية تمكنت من تنويع مصادر التموين بالنسبة للمواد الغذائية خصوصا وأن نصف حاجيات تونس من الحبوب متأتية من روسيا وأوكرانيا.

كما أقر الوزير، بأن تونس بصدد التفاوض مع شركائها الماليين لتوفير إمكانيات مادية على المدى القصير لمجابهة التبعات المالية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.