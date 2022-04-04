سعيد يدعو هيئة الانتخابات إلى الإستعداد لمختلف الإستحقاقات المقبلة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الإستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة في الفترة القادمة.

وأكد خلال لقائه اليوم الإثنين بفاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ومن المتتظر أن تجري تونس استفتاء شعبيا يوم 25 جويلية 2022, وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، وفق روزنامة كان قد أعلن عنها قيس سعيد موفى السنة الماضية.

من جهته أبرز بوعسكر في تصريح اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية ان اللقاء تطرق الي مسائل قانونية وتنظيمية تتعلق بالهيئة سيما ما يتعلق بالوضعية القانونية لعدد من الاعضاء.

كنا أضاف ان رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على أهمية استقلالية وحيادية الهيئة حتي تظل مكسبا لتونس بعد الثورة.