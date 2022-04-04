رئيس الجمهورية يتعهد بضمان مشاركة النساء وتمثيليهن في الاختيارات الوطنية

أكد رئيس الدولة قيس سعيد الاثنين، التزامه بضمان مشاركة النساء وتمثيليهن في الاختيارات الوطنية التي تهم تونس، وذلك خلال لقائه بقصر قرطاج برئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية ضمان تمثيلية النساء في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية، مبينا أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ومزيد دعمها.

وذكرت الجربي في تصريح اعلامي بثته صفحة رئاسة الجمهورية عقب اللقاء ، ان الرئيس أكد الحرص على دعم المكتسبات التي تحققت للمرأة، مجددا موقفه، بالتأكيد على ألّا رجوع عن المكتسبات والحقوق سواء المتعلقة منها بمجلة الأحوال الشخصية او غيرها.

كما تعهد سعيد حسب رئيسة الاتحاد، بالعمل بتمكين النساء اقتصاديا رغم صعوبة الواقع مبرزا حرصه على بلوغ التمثيلية الحقيقية للنساء في الاختيارات الوطنية التي تهم بلادهن.

وجدير بالذكر ان اللقاء يأتي في اطار سلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس الدولة مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية قبيل انطلاق الحوار الوطني الذي من المنتظر ان تنظمه الرئاسة خلال الفترة القادمة.