نابل: تفاصيل القبض على 07 أشخاص بصدد التنقيب عن الآثار

توصيات ونصائح غذائية هامة للصائم خلال شهر رمضان..

كمين يطيح بإطار بشركة بصدد ترويج المخدّرات

الولايات المتحدة تدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا

القبض على شخص مفتش عنه دوليا..

2022/04/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ألقت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية اليوم الإثنين القبض على شخص (37 سنة) مفتش عنه لفائدة الشرطة الدولية “الانتربول”.
وافادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن الموقوف متورط في قضايا “القتل والمخدرات والإعتداء بالعنف والاستعصاء والجرم الناجم عنه الموت”.
وأضافت ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn