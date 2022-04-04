القبض على شخص مفتش عنه دوليا..

ألقت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية اليوم الإثنين القبض على شخص (37 سنة) مفتش عنه لفائدة الشرطة الدولية “الانتربول”.

وافادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن الموقوف متورط في قضايا “القتل والمخدرات والإعتداء بالعنف والاستعصاء والجرم الناجم عنه الموت”.

وأضافت ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.