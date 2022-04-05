الكاف: رفع71 مخالفة اقتصادية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية الكاف خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان 71 مخالفة اقتصادية تهم جلها الترفيع في أسعار الخضر والغلال والبيض واللحوم البيضاء والحمراء وذلك بعد القيام ب425 عملية مراقبة اقتصادية بكامل أنحاء تراب الولاية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي “وات”

وقال القاسمي أنه تم خلال الأيام الثلاثة التركيز على مراقبة مسالك التوزيع وأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية بكامل معتمديات الولاية، وكذلك المحلات المفتوحة للعموم، وهي عمليات تأتي في إطار تفعيل مختلف القرارات الوزارية المتعلقة بالضغط على المضاربة والترفيع في الأسعار

وذكر بالمناسبة أنه تم خلال نفس الفترة، توزيع 68 الف لتر من الزيت النباتي المدعم وذلك عبر القيام بعمليات توزيع مباشرة لفائدة التجار بالتفصيل

وأكد مواصلة القيام بعمليات المراقبة الاقتصادية على مدى شهر رمضان عن طريق الفرق المعنية، وذلك بعد أن قامت خلال شهر مارس المنقضي برفع 322 مخالفة اقتصادية شملت عدة مجالات وخاصة المواد المدعمة