اكدت وجود انفلات في الأسعار: وزارة التجارة تدعو المواطنين الى المقاطعة..

أوضح المدير العام بوزارة التجارة والمكلف بالإشراف على قاعة العمليات ياسر بن خليفة، اليوم الثلاثا، أنه تم منذ بداية شهر رمضان تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية قصد الحرص على فرض احترام التسعيرة، خاصة في المواد التي تشهد ندرة خلال الفترة الأخيرة.

ودعا بن خليفة المواطنين إلى إنتهاج سياسة المقاطعة في بعض المواد التي تشهد ارتفاعاً مشطاً، مؤكداً أنه تم تسجيل انفلات في الأسعار، وهو ما يفسر العدد الكبير من المخالفات الاقتصادية التي تم رفعها خلال أول أيام شهر رمضان، والتي بلغت 600 مخالفة يومياً، خاصة في المواد الغذائية الطازجة.

كما أكد في تصريح لموزاييك أن الوزارة تحاول فرض التسعيرة بقوة القانون، وسط معاضدة أمنية كبيرة، وفق قوله.