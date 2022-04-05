بمناسبة شهر رمضان: ” آل – جي ” تطلق لعبة لربح آلة لغسيل الأواني والأطباق



تحرص « آل – جي – إلكترونيكس ” تونس كعادتها دائما على تثمين سياسة القرب والاستماع المستمر التي تنتهجها . وبناء على ذلك وبمناسبة شهر رمضان المبارك تطلق مسابقة تمنح من خلالها للمشاركين فيها إمكانية الفوز بغسالة أوان وأطباق من نوع Quadwash.

وللمشاركة في هذه اللعبة أو المسابقة والفوز بهذه الآلة التي ستضفي لمسة من الأناقة والحداثة على مطبخكم فإن الأمر بسيط للغاية و ما عليكم سوى التسجيل على الموقع https://www.lg.com/tn و ملء النموذج الخاص بالمسابقة وإرسال ” طباعة الشاشة ” الخاصة بحسابك عن طريق رسالة خاصة إلى صفحة الفاسبوك :

(LG Global (https://www.facebook.com/LGTunisie ”

أما إذا كنتم مسجّلين بالفعل فيمكنكم كذلك المشاركة عن طريق تسجيل الدخول وإرسال لقطة أو صورة الشاشة (screenshot) الخاصة بحسابكم.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لعلامة ” آل – جي ” في تسهيل الحياة اليومية لحرفائها خاصة خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم منتجات ذكية وناجعة وعملية.

وبفضل أذرع الغسيل متعددة الاتجاهات ونفاثات الضغط العالي توفّر غسالة الأطباق والأواني Quadwash تغطية قصوى للغسيل من أجل نظافة مثاليّة من أول عملية غسيل. إنها غسالة أواني وأطباق 360 درجة خالية من كافة الشوائب والعيوب.

وتعمل غسالة الأواني والأطباق Quadwash بصفة صامتة وتتمتّع بثقة المستخدمين. وبما أنها مزودة بمحرك الدفع المباشر العاكس (Inverter Direct Drive ) فإنها تمتاز بأدائها الجيّد لغسيل مذهل وراحة أكبر في الاستخدام مع الاقتصاد في استعمال الطاقة. وباختصار شديد هناك برامج محددة ورغبة حقيقية لتحسين أداء التنظيف والتجفيف من أجل جعل حياتكم أسهل وأفضل.

ملاحظة: تظل المشاركة في هذه اللعبة مفتوحة إلى غاية يوم 22 أفريل 2022. وسيتم تحديد الفائز ( أو الفائزة ) المحظوظ ( أو المحظوظة ) من خلال عمليّة السحب.