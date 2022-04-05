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عاجل: الغنوشي يتحدى قيس سعيد ويلوح بالاحتجاج والخروج للشارع..

2022/04/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، ستستمر، مضيفا أن مسيرة احتجاجية ستخرج إلى الشارع في التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة.

وقال الغنوشي :”لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان.. إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه”.

وأضاف: “إن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري ستشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أفريل بالعاصمة”.

وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي: “يريد الرئيس أن يعطي الانطباع أننا إرهابيون. نحن رفضنا الإجابة عن أي سؤال نحن محصنون باعتبارنا نوابا في البرلمان”.

د.ب.أ

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