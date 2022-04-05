قابس : تسجيل 04 اصابات جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة في قابس عن تسجيل 04 اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أن تلقّت نتيجة 29 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19 .

وتتوزّع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 03 اصابات بمعتمدية قابس الجنوبية وإصابة واحدة (01) بمعتمدية الحامة.

أمّا العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية فقد بلغ إلى حد اليوم 28969 شخصا من بين 29041 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 72 حالة تتوزع الى 22 حالة في قابس الجنوبية و17 حالة في كلّل من الحامة ووذرف و08 حالات في المطوية و04 حالات بمارث وحالة واحدة (01) في كلّ من مطماطة الجديدة وقابس الغربية وقابس المدينة ومطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 18 اصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 05 مرضى يقيمون باقسام كوفيد 19.