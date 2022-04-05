سعيّد يؤكد لوزير الخارجية على “ضرورة التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس..

تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وكان هذا اللقاء مناسبة أكّد خلالها الرئيس على “ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، بأي شكل من الأشكال”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يُذكر أن بعض الأنظمة الأجنبية أعلنت عن مواقفها مما يجري في البلاد التونسية، منذ إعلان إجراءات 25 جويلية 2021، وآخرها قرار رئيس الدولة حل البرلمان يوم 30 مارس 2022 بناء على الفصل 72 من الدستور وذلك على إثر جلسة عامة عقدها عن بعد 116 نائبا في المجلس المجمّدة أعماله آنذاك والذين صوّتوا على “قانون يُلغي التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية” وهو ما وصفه رئيس الدولة بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنه “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.