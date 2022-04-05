رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن قضاة محكمة المحاسبات

مثّلت المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في المجال الصحي، محور لقاء جمع اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بوفد من محكمة المحاسبات.

ووفق بلاغ لمصالح الاعلام برئاسة الحكومة، نوّهت بودن بـ ” الدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من أدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية”.

وتندرج هذه المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في إطار مبادرة الرقابة التعاونية على الغاية 3.د من أهداف التنمية المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية “الإنتوساي” والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة بخصوص “رقابة الأنظمة الصحية العامة الوطنية المرنة والقوية في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19” حسب ما جاء في البيان

وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقييم جهود الدولة المبذولة من أجل تعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19.