باجة: تسجيل 103 مخالفات اقتصادية خلال الأربعة أيام الاولى من شهر رمضان

سجّلت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بولاية باجة، خلال الاربعة أيام الاولى من شهر رمضان، 103 مخالفات اقتصادية، وذلك بعد قيام 27 فريقا بـ558 زيارة لمختلف الاسواق والمحلات المفتوحة للعموم.

وأكدت ذات المصالح، لـ(وات)، ان المخالفات تتعلق بعدم اشهار الاسعار (55 مخالفة)، وبعدم وسم الات الوزن (16 مخالفة)، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء (9 مخالفات)، والترفيع فى الاسعار (10 مخالفات)، والاشهار الكاذب والبيع المشروط والامتناع عن البيع .

وتهم المخالفات المسجلة خاصة الخضر والغلال، بنسبة تقارب ال50 بالمائة، والمواد الغذائية (29 مخالفة)، والدواجن والبيض(9 مخالفات)، واللحوم الحمراء (8 مخالفات)، والحلويات التقليدية (5 مخالفات)، والمخابز والمرطبات والاسماك.