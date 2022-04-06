عاجل-منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا يواصل التطور وستظهر متحورات أخرى

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 26 ألفا.

وأفادت المنظمة الدولية في الوقت نفسه، بأن عدد الوفيات انخفض بنسبة 43٪ عن الأيام السبعة السابقة، وأن عدد الإصابات انخفض بنسبة 16٪.

كما ورد في نشرتها الأسبوعية فقد “انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 28 مارس إلى 3 أفريل بنسبة 16٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 43٪”.

وخلال الأسبوع، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 10.351.818 شخصا، وسجّلت 26285 حالة وفاة.

وجرى رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (من 21 إلى 27 مارس)، في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، وكان هذا الأمر واضحا بشكل خاص في إفريقيا (أقل بـ19٪) وأوروبا (أقل بـ16٪) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (أقل بـ16٪).

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن “سارس– كوف- 2” (كورونا المستجد) يستمر في التطور، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى المستوى العالي الحالي لانتقال العدوى، في جميع الاحتمالات، ستظهر متغيرات أخرى لكورونا، بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة”.

وكالات