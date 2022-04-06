بعد دعوة الأعوان للاحتجاج: البريد التونسي يوضح بخصوص توقيت العمل خلال شهر رمضان..

أكدت الإدارة العامة للبريد التونسي أن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان لهذه السنة هو نفس التوقيت الذي تم اعتماده خلال نفس الشهر من السنوات الماضية ولم يطرأ أي تغيير على التوقيت القانوني للأعوان.

ودعت الإدارة العامة للبريد التونسي، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية وإلى تضافر كل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وكانت الجامعة العامة للبريد قد أصدرت بلاغا بتاريخ 05 أفريل 2022 بخصوص الدعوة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية حول التوقيت المعتمد لفتح الشبكة التجارية للبريد خلال شهر رمضان 2022.