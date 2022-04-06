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الاطاحة بشبكة لسرقة الشاحنات وتفكيكها وبيعها..

2022/04/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تواتر عمليات السرقة لشاحنات خفيفة بمناطق مختلفة من تراب الجمهورية، تعهّدت وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وبإجراء جملة من التحريات، تمكنت من التعريف بعناصر الشبكة وضبط 3 أشخاص، يوم 1 أفريل الحالي، بصدد سرقة شاحنة بجهة المروج.
كما حجزت لديهم مفاتيح تشغيل لشاحنات نقل خفيفة يستغلونها في فتح وتشغيل الشاحنات التي يتم سرقتها وسيارة يستغلونها في تنقلاتهم.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنه بالتحري معهم، اعترفوا باقترافهم لــ 20 عملية سرقة على إمتداد 08 أشهر من ولايات مختلفة بمعية مجموعة من الأشخاص تتكون من 7 عناصر وبقيامهم ببيع السيارات محل السرقة بمبالغ مالية مختلفة تتراوح بين 4 و9 آلاف دينار لفائدة تاجري قطع غيار سيارات حيث يتوليا تفكيك السيارات وبيعها في شكل وتمكنت الوحدات المذكورة بعد نصب كمين، من القبض على أحدهما والذي بالتحري معه اعترف بما نسب إليه.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وإدراج بقية عناصر الشبكة بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.

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