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وحدات الحرس الديواني بقفصة تحبط محاولة تهريب حوالي 27 الف علبة سجائر أجنبية المصدر

2022/04/06 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

احبطت وحدات الحرس الديواني بقفصة، الاربعاء، محاولة تهريب 26900 علبة سجائر أجنبية المصدر و5520 علبة معسل على متن شاحنة الى قطر مجاور، قدرت قيمتها ب187 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، ان فرقة الحرس الديواني بقفصة قامت بنصب كمين لاستهداف الشاحنة المشتبه بها وبالإشارة على سائقها بالوقوف لم يمتثل ليتم استعمال الحاجز الشوكي، الا ان السائق واصل السير بسرعة مفرطة فتم تعقبه وعند توقفه تعمد صحبة مرافقه رشق أعوان الدورية بالحجارة فتم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء وتمت السيطرة على الشاحنة.

واكدت في هذا الصدد، تعرض الدورية للمرة الثانية إلى محاولة اعتداء اثناء السيطرة على الشاحنة ومحاولة اصطحابها الى مقر الفرقة، من قبل مجموعة من المهربين قاموا بقطع الطريق ومحاولة افتكاكها والبضاعة المهربة، ليتم تعزيز الدورية بوحدات ديوانية وأمنية إضافية نجحت في التصدي للمعتدين وتأمين عملية الحجز.

وتم حسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض ومواصلة الابحاث من قبل مصالح الحرس الديواني بقفصة باءذن من النيابة العمومية.

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