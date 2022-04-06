نشرة متابعة للوضع الجوي..خبر_عاجل

تكون الأجواء مغيمة جزئيا إلى احيانا كثيفة السحب هذه الليلة بأغلب المناطق وتبقى الرياح القوية العنصر الجوي البارز والمتطلب لليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

واكد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ نشره ، مساء الثلاثاء، ان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري تبقى قائمة علما البحر سيكون عموما شديد الاضطراب .

وتتراوح الحرارة هذه الليلة بين 12 و17 درجة وتصل إلى 27 بأقصى الجنوب في حين تصل درجات الحرارة صباح غد الاربعاء الى 34 درجة بمنطقة برج الخضراء باقصى الجنوب.

وتشهد مناطق الوسط والجنوب ، ظهور سحب عابرة ، صباح الاربعاء، تكون اكثر كثافة بولايات الشمال على غرار بنزرت وتونس العاصمة مع توقع هبوب رياح قوية بكل من قابس ومدنين.