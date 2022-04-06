تطاوين : توزيع 1650 طردا من المواد الغذائية وتنظيم مائدتي إفطار في كل من الصمار وبني مهيرة

انطلقت في ولاية تطاوين مع بداية شهر رمضان المعظم عملية توزيع 1650 طردا من المواد الغذائية على العائلات محدودة الدخل المتحصلة على بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة حسب ما افاد به المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية صالح كردلو مراسل (وات) في الجهة.

وذكر ذات المصدر أنّ 6 الاف عائلة معوزة صاحبة بطاقة العلاج المجاني ( بيضاء) تحصّلت منذ أيام (في بداية شهر رمضان) على منحها المقدرة بستين دينارا لكل عائلة ومن المنتظر ان تتحصّل على هذه المنحة ثانية قبل عيد الفطر المبارك اي خلال نهاية هذا الشهر الكريم.

وقال كردلو ان اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تنظّم بالتعاون مع اللجان المحلّية خلال شهر رمضان مائدة افطار في معتمدية الصمار وثانية في معتمدية بني مهيرة وخيرت ان تكون هذه المائدة في شكل طرود يتم توزيعها يوميا على اصحابها في بيوتهم.

وبالتوازي حرص عدد من أهل البر والإحسان على تتنظيم موائد افطار متفاوتة الحجم لعابري السبيل والفقراء والعجزة.