قابس : تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ان تلقت نتيجة 75 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19.

وتتوزّع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 04 اصابات في وذرف و03 اصابات في قابس الجنوبية وإصابتان (02) بكل من قابس المدينة والمطوية.

اما العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية فقد بلغ إلى حد اليوم 28977 شخصا من بين 29052 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 75 حالة تتوزّع الى 25 حالة في قابس الجنوبية و18 حالة في وذرف و13 حالة في الحامة و10 حالات في المطوية و04 حالات في مارث و03 حالات في قابس المدينة وحالة واحدة (01) في كلّ من مطماطة ومطماطة الجديدة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 18 اصابة لكل 100 ألف ساكن ويوجد 05 مرضى يقيمون باقسام كوفيد 19 .