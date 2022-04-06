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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 12): النتائج و الهدافون

2022/04/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بمجموعتيها الاولى و الثانية ، التي دارت اليوم الأربعاء :

المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف 2 زياد بن سالم(2)/مهيب الله السالمي (80)
الترجي الرياضي 1 صابر بوغرين (7)

في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي 1 وليد القروي (90+4)
– أمل حمام سوسة 1 يوسف بن سوده (12)

في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 2 شمس الدين نغير(90+1)/حازم المستوري (90+3)
النادي البنزرتي 1 بشير المقدمي (40)

في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
اتحاد تطاوين صفر

المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 2 اسكندر العبيدي (15)/ياسين الشماخي (63)
الاتحاد المنستيري صفر

في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 2 ايلفيس بافور (12)/عزيز الشتيوي (56) ض ج
الترجي الجرجيسي 1 دومينيك ماندي (31)

ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي 1 ياسين العمري (90+4) ض ج
هلال الشابة صفر

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
الأولمبي الباجي صفر

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