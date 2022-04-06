بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 12): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بمجموعتيها الاولى و الثانية ، التي دارت اليوم الأربعاء :
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف 2 زياد بن سالم(2)/مهيب الله السالمي (80)
الترجي الرياضي 1 صابر بوغرين (7)
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي 1 وليد القروي (90+4)
– أمل حمام سوسة 1 يوسف بن سوده (12)
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 2 شمس الدين نغير(90+1)/حازم المستوري (90+3)
النادي البنزرتي 1 بشير المقدمي (40)
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
اتحاد تطاوين صفر
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 2 اسكندر العبيدي (15)/ياسين الشماخي (63)
الاتحاد المنستيري صفر
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 2 ايلفيس بافور (12)/عزيز الشتيوي (56) ض ج
الترجي الجرجيسي 1 دومينيك ماندي (31)
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي 1 ياسين العمري (90+4) ض ج
هلال الشابة صفر
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
الأولمبي الباجي صفر