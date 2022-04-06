بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 12): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بمجموعتيها الاولى و الثانية ، التي دارت اليوم الأربعاء :

المجموعة الأولى

في ملعب حمام الأنف:

نادي حمام الأنف 2 زياد بن سالم(2)/مهيب الله السالمي (80)

الترجي الرياضي 1 صابر بوغرين (7)

في ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي 1 وليد القروي (90+4)

– أمل حمام سوسة 1 يوسف بن سوده (12)

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي 2 شمس الدين نغير(90+1)/حازم المستوري (90+3)

النادي البنزرتي 1 بشير المقدمي (40)

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان صفر

اتحاد تطاوين صفر

المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 2 اسكندر العبيدي (15)/ياسين الشماخي (63)

الاتحاد المنستيري صفر

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان 2 ايلفيس بافور (12)/عزيز الشتيوي (56) ض ج

الترجي الجرجيسي 1 دومينيك ماندي (31)

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي 1 ياسين العمري (90+4) ض ج

هلال الشابة صفر

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش صفر

الأولمبي الباجي صفر