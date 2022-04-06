توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على ارتفاع نسبة 21ر0 بالمائة

اقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات حصة الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 21ر0 بالمائة ويصل 85ر7125 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 5ر2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية

وعاد افضل أداء، خلال الحصة، لسهم سرفيكوم بعد ان زاد سعره بنسبة 3ر4 بالمائة وقيمة 230ر1 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 12 الف دينار.

وتصدر سهم بنك الاسكان خانة الاسهم الافضل اداء خلال الحصة، مرتفعا بنسبة 4 بالمائة وينهي الحصة على سعر 400ر10 دينار، مع تسجيل مبادلات ناهزت 26 الف دينار.

في المقابل، كان سهم اسمنت بنزرت الأسوء اداء خلال الحصة، ليفقد 3ر4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 560ر1 دينار، مع تسجيل مبادلات ضئيلة لم تتخط الالف دينار، تبعه سهم الصناعات الكيميائية للفليور الذي تدحرج بنسبة 3 بالمائة وليختتم الحصة على سعر000ر82 الف دينار، وسط مبادلات بقيمة 37 الف دينار.

وصنف اوروسيكل في خانة الأسهم الاكثر تداولا خلال الحصة، مراكما ارباحا بقيمة 724 الف دينار، اي بنسبة 29 بالمائة من المبادلات الجملية، وليختتم الحصة على استقرار بنسبة 000ر31 دينار.