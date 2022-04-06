بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي دارت اليوم الأربعاء :
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف – الترجي الرياضي 2-1
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي – أمل حمام سوسة 1-1
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي – النادي البنزرتي 2-1
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – اتحاد تطاوين صفر-صفر
ترتيب المجموعة الاولى :
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 21 12 6 3 3 15 6
2- اتحاد بن قردان 20 12 5 5 2 9 6
3- النادي الصفاقسي 18 12 5 3 4 10 8
— اتحاد تطاوين 18 12 5 3 4 11 11
5- نجم المتلوي 16 12 4 4 4 10 13
6- امل حمام سوسة 15 12 3 6 3 9 8
7-النادي البنزرتي 13 12 4 1 7 10 15
8- نادي حمام الانف 9 12 2 3 7 9 16
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي – الاتحاد المنستيري 2-صفر
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي 2-1
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – هلال الشابة 1-صفر
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي صفر-صفر
ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 22 12 6 4 2 8 4
2- مستقبل الرجيش 20 12 5 5 2 10 7
3- النادي الافريقي 19 12 5 4 3 9 6
4- النجم الساحلي 18 12 4 6 2 10 6
5- الاولمبي الباجي 14 12 4 2 6 7 8
6- مستقبل سليمان 13 12 3 4 5 6 9
7- هلال الشابة 12 12 3 3 6 6 9
8- ترجي جرجيس 10 12 2 4 6 5 12