بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي دارت اليوم الأربعاء :

المجموعة الأولى

في ملعب حمام الأنف:

نادي حمام الأنف – الترجي الرياضي 2-1

في ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي – أمل حمام سوسة 1-1

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي – النادي البنزرتي 2-1

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان – اتحاد تطاوين صفر-صفر

ترتيب المجموعة الاولى :

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 21 12 6 3 3 15 6

2- اتحاد بن قردان 20 12 5 5 2 9 6

3- النادي الصفاقسي 18 12 5 3 4 10 8

— اتحاد تطاوين 18 12 5 3 4 11 11

5- نجم المتلوي 16 12 4 4 4 10 13

6- امل حمام سوسة 15 12 3 6 3 9 8

7-النادي البنزرتي 13 12 4 1 7 10 15

8- نادي حمام الانف 9 12 2 3 7 9 16

المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – الاتحاد المنستيري 2-صفر

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي 2-1

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – هلال الشابة 1-صفر

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش – الأولمبي الباجي صفر-صفر

ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 22 12 6 4 2 8 4

2- مستقبل الرجيش 20 12 5 5 2 10 7

3- النادي الافريقي 19 12 5 4 3 9 6

4- النجم الساحلي 18 12 4 6 2 10 6

5- الاولمبي الباجي 14 12 4 2 6 7 8

6- مستقبل سليمان 13 12 3 4 5 6 9

7- هلال الشابة 12 12 3 3 6 6 9

8- ترجي جرجيس 10 12 2 4 6 5 12