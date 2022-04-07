دراسة جديدة تكشف عن أبرز أعراض كورونا النفسية

دراسات جديدة كشفت أن ما يقرب من 10 في المائة من مرضى كورونا يتأثرون بـ كوفيد لفترة طويلة بعد 12 أسبوعًا من الإصابة الأولية، ويقترح الخبراء أن الأعراض قد تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكشفت الدراسة أنه قد تكون هناك بعض الآثار النفسية المستمرة لـ كورونا الطويلة لدى المرضى.

وقالت الدراسة أن فيروس كورونا الطويل حالة تحدث للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس SARs-CoV-2 في الماضي، ومع ذلك لا يزال المرضى يعانون من الأعراض بعد فترة طويلة من شفائهم.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا السعال والتعب وآلام الجسم وفقدان الشم والتذوق وضباب الدماغ، ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أنه يمكن أن يكون له أيضًا آثار نفسية معينة على المرضى.

نظر الباحثون في العواقب النفسية طويلة المدى لـ فيروس كورونا الطويلة، والتي تسمى أيضًا حالة ما بعد COVID.

قيم البحث بيانات من 3115 مشاركًا فوق 18 عامًا يعيشون في إنجلترا وكانوا مصابين بـ كورونا خلال نوفمبر 2021 ودرس توقيت الحلقة الأولى من الأعراض النفسية بعد الإصابة بـ فيروس كورونا والأنماط الممتدة من الأعراض النفسية بين مجموعات كورونا القصيرة والطويلة، وتم قياس أعراض الاكتئاب والقلق باستخدام استبيان صحة المريض 9 (PHQ-9) وتقييم اضطراب القلق العام 7 (GAD-7) ، على التوالي.

الأعراض النفسية لكورونا طويل المدى

الأعراض النفسية الأكثر شيوعًا التي يعاني منها أولئك الذين يعانون من كورونا طويلة هي كما يلي:

– قلق

– كأبة

– قلة النوم

– إجهاد

وكالات