يهم الراغبات في بعث المشاريع في إطار “رائدات”: وزارة المرأة تضع عنوانا إلكترونيا لتذليل الصعوبات..

وضعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عنوانا إلكترونيا خاصا على ذمة الراغبات في بعث المشاريع في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”، بهدف التواصل وتلقي إشعاراتهن وتذليل الصعوبات التي قد تواجههن.

وستعتمد الوزارة حسب ما نشر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، على العنوان الالكتروني raidet@maff.gov.tn تعزيزا لمبادئ الحوكمة والشفافية، في انتظار جاهزية المنصة الالكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي.

وللإشارة فإن البرنامج الوطني لريادة الأعمال نسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” يسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى خلق 3000 مشروع باعتمادات تقدر بقيمة 50 مليون دينار، حسب ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

ويستهدف هذا البرنامج النساء في وضعيات هشة على غرار النساء ضحايا عنف والنساء المسرحات من السجون والنساء المنحرات من معتمديات فقيرة، والنساء اللاتي واجهت مشاريعها صعوبات اقتصادية، وصاحبات المؤسسات الناشئة، وصاحبات المؤسسات الراغبات في تطوير وتوسع مشاريعهن، والمرأة الفلاحة من صاحبات الشهائد العليا.