القيروان : الانطلاق في توزيع مساعدات غذائية في جميع معتمديات الولاية بمناسبة حلول شهر رمضان

انطلقت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في القيروان اليوم الخميس في توزيع 1900 طرد غذائي على العائلات محدودة الدخل في جميع معتمديات الولاية بمناسبة حلول شهر رمضان.

وذكر المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي في القيروان عدنان الصيد لـــ(وات) أن هذه المساعدات الغذائية تشمل العائلات التي لم تتمتّع بالمساعدات المالية، مشيرا الى ان قيمة الطرد الغذائي تقدّر بــ80 دينارا وذلك بعد تحديد القائمات الاسمية بالتنسيق مع السلطات المحلّية.

وأضاف أنه سيتم توزيع كميات من وسائل الوقاية ضد كورونا على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بالإضافة إلى توزيع 600 طرد غذائي إضافي ضمن البرنامج الجهوي للتضامن الاجتماعي في القيروان.

وفي جانب متّصل أكّد عدنان الصيد أنه تم الانطلاق منذ اول يوم في شهر رمضان في تنظيم مائدة إفطار لفائدة العائلات محدودة الدخل والمعوزة بمقر مركز المسنين بمدينة القيروان.

وأوضح ان هذه المائدة تشمل وجبة الإفطار والسحور في شكل طرود يتم توزيعها يوميا على أصحابها، مضيفا انه يتم يوميا توزيع هذه الوجبات على 300 عائلة من بينها 40 عائلة في معتمدية الشبيكة يتمّ إيصال الوجبات لها إلى بيوتها وذلك عبر تخصيص سيارة مجهّزة.