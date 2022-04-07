توننداكس يقفل حصة الخميس مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات حصة، الخميس، مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة ليبلغ 05ر7150 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 5ر7 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم بنك تونس والامارات قائمة الارتفاعات، بعد ان زاد سعره بنسبة 6ر2 بالمائة وقيمة 600ر66 دينار في ظل مبادلات بقيمة 88 الف دينار.

ولايزال سهم بنك الاسكان يتصدر طليعة الاسهم الافضل اداء للحصة الثانية على التوالي، مرتفعا بنسبة 4 بالمائة مقفلا على سعر 400ر10 دينار، مع تسجيل مبادلات ناهزت 26 الف دينار.

في المقابل، كان سهم لاندور الاسوء اداء خلال الحصة، ليفقد 4ر4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 600ر8 دينار،وسط حجم مبادلات ضعيف لم يتخط الالف دينار.

واتسمت الحصة بحركية سهم التجاري بنك الذي استحوذ على 76 بالمائة من مبادلات الحصة، مسجلا تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة وسعر 250ر33 دينار.