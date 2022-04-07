رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس ، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون.

واستعرض الرئيسان سير علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين وآفاق تطويرها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما تطرقا إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،حسب نص البلاغ.