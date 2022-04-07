حراك 25 جويلية: مطالبة بحل حركة النهضة وطرد السفير التركي بتونس



طالب كمال العرابي، عضو حراك 25 جويلية، بحل حزب حركة النهضة ومحاكمة رئيسها وكل أعضاء مجلس نوّاب الشعب، الذّين شاركوا في الاجتماع الافتراضي للمجلس يوم 30 مارس 2022 ورفض الاستقواء بالأجنبي، الذّي ألمحت إليه عدّة أحزاب سياسيّة.

ودعا العرابي خلال اجتماع لقياديي الحراك مع ممثلي وسائل الاعلام، تمّ عقده بعد ظهر، الخميس، بالعاصمة، إلى ضرورة تفعيل الفصل 72 من الدستور و”إبعاد المنظومة السابقة المسؤولة عن حالة الفوضى والانخرام الاقتصادي والاجتماعي، الذّي شهدته تونس خلال العشرية السابقة”..

وندد بالتدخل الأجنبي بتونس وبتصريحات الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، مطالبا بطرد السفير التركي في تونس قائلا ” تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ولا يمكن للنظام التركي أن يلقننا دروسا في الممارسة الديمقراطية”.

وقال المنسق القانوني للحراك ان تلميح عدد من الأحزاب السياسية الى الاستقواء بالأجنبي يصب في خانة الخيانة العظمى ووجب على النيابة العموميّة التحرك فورا لإيقاف كل من أطلق هذه الدعوات.

وختم بالقول “إنّ حراك 25 جويلية هو نبض الشارع التونسي وانّه يواصل النضال الى جانب الرئيس قيس سعيد من أجل الخروج ببلادنا من هذه الازمة الطاحنة وتقديم كل المتسببين فيها إلى العدالة”