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قابس: تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2022/04/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” بالجهة تتوزع الى 3 اصابات بكل من مارث والحامة، واصابة واحدة بكل من قابس المدينة ووذرف، وذلك من مجموع 69 عينة تحليل.
هذا وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بولاية قابس منذ بداية الجائحة 29060 مصابا، شفي منهم 28977 شخصا، فيما تعدّ الجهة حاليا 83 حالة نشيطة وناقلة للعدوى تتوزع الى 25 حالة بقابس الجنوبية، و19بوذرف، و16 بالحامة، و10 حالات بالمطوية، و7 بمارث، و4 بقابس المدينة، وحالة واحدة بكل من مطماطة الجديدة ومطماطة.
وتاوي مستشفيات ولاية قابس حاليا 05 مرضى بفيروس كورونا يقيمون بأقسام “كوفيد 19″، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 20 اصابة لكل 100 الف ساكن.

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