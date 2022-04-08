فاروق بوعسكر يكشف سلبيّات نظام الاقتراع على الأشخاص الذي أعلن عنه قيس سعيّد

أعتبر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نظام الاقتراع على الأفراد بَدَلَ القائمات سيكون ناجحا عند إجرائه في دوائر انتخابية ضيقة أي في دوائر بلدية أو معتمدية باعتبار أن جميع المترشحين في كل دائرة يعرفون بعضهم جيدا.

وفيما يتعلق بسلبيات نظام التصويت على أفراد، قال بوعسكر إنه سيشجع على الوجاهة العائلية والعروشية والمحلية بمعنى أن المترشح الذي له عائلة كبيرة سيكون المسيطر على تلك الدائرة والأمر ذاته للمترشح الذي له إمكانيات مادية، مؤكدا في هذا السياق ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وفق تصريحه لصحيفة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الجمعة 8 أفريل 2022.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن خلال إحياء الذكرى الـ22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتيْن وذلك بناءً على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.