نادية عكاشة أمام القضاء اليوم.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

تنظر اليوم الجمعة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية التي رفعتها الأستاذة الجامعية منى كريّم ضد المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

وكانت النيابة العمومية أحالت نادية عكاشة بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل تهم تعلقت بالقذف العلني والثلب والاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الشكاية التي كانت تقدمت بها منذ سنة 2019 منى كريم على اثر خلاف حول فحوى أطروحة جامعية.