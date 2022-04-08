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قابس: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 42 عيّنة تحليل

2022/04/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” بولاية قابس تتوزع الى اصابتين بكل من معتمديتي المطوية ووذرف، واصابة واحدة بمعتمدية قابس المدينة، زذلك من مجموع 42 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة المسجّلة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة 29 ألفا و65 مصابا، شفي من بينهم 28 ألفا و988 مريضا، فيما تعدّ الجهة حاليا 77 حالة نشيطة وناقلة للعدوى تتوزع الى 23 حالة بقابس الجنوبية، و15 حالة بالحامة، و14 بوذرف، و12 بالمطوية، و7 حالات بمارث و5 بقابس المدينة، وحالة واحدة بكل من مطماطة الجديدة ومطماطة.

ويقيم حاليا 5 مصابين بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 19 اصابة لكل 100 الف ساكن.

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